Боевики обстреляли оккупированный Докучаевск, есть пострадавшие

Огонь велся из тяжелого вооружения, скорее всего это были 82-мм минометы. Как сообщает

пресс-центр штаба антитеррористической операции, по неподтвержденным данным, в результате обстрела есть пострадавшие среди местного гражданского населения.

В пресс-службе также отметили, что украинские военнослужащие заметили, что боевики вели огонь в сторону опорных пунктов сил АТО у Новотроицкого из минометов 82-го калибра. И из такого же вооружение велся обстрел в сторону не подконтрольного украинской власти Докучаевска. Таким образом российские наемники в очередной создают условия для обвинения украинских военных в обстрелах мирных прифронтовых населенных пунктов, - уверены в штабе АТО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе в течение дня, 22 января 2018 года, в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий.