В Украине обесточенными остаются 226 населенных пунктов

Как сообщает пресс-служба пресс-центра Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, света до сих пор нет в трех областях. При этом в Одесской области обесточено 176 населенных пунктов, в Черкасской - 48 и в Черниговской - два населенных пункта.

По данным ведомства, сейчас восстановительными работами занимаются бригады облэнерго. Кроме того, как доложили в ГосЧС, в Одесской области продолжаются восстановительные работы в городе Вилково, где для энергообеспечения насосной станции и больницы города привлечены две передвижные электростанции ГосЧС.

Также в Вилковской городской больнице оборудован пункт обогрева для населения города.

Напомним, как сообщал ранее УРА-Информ, утром в четырех украинских областях без света остаются 322 поселка. Хуже всего ситуация сложилась в Одесской области. Тут в городах Арциз и Измаил продолжаются ремонтно-восстановительные работы.