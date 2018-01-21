07:00 21.01.2018 | Общество | Новости
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В Бейт-Лехем установлен необычный памятник - ФОТО

В палестинском городе Вифлееме появился памятник первому космонавту мира Юрию Гагарину. Об этом передает пресс-служба палестинского МИДа.

В Бейт-Лехем установлен необычный памятник - ФОТО

Это бронзовый бюст, изображающий известного космонавта в гермошлеме, установлен в нескольких метрах от входа в местную церковь Рождества. Бюст Гагарина в Вифлееме – это не просто бюст Гагарина в палестинском городе – это продолжение целой эпохи, которая задела не только советский народ, но и весь мир. Событие навсегда изменило историю человечества, что сильно обозначилось на гонке технологий и вооружения между США и СССР.

Недавно украинский памятник , гранитный монумент, установленный на территории этнографического комплекса Фрумушика-Нова в Тарутинском районе Одесской области официально признали самой высокой в мире статуей чабана попал в книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Одессе неизвестные испортили памятник героям войны на востоке Украины.

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