В Бейт-Лехем установлен необычный памятник - ФОТО

Это бронзовый бюст, изображающий известного космонавта в гермошлеме, установлен в нескольких метрах от входа в местную церковь Рождества. Бюст Гагарина в Вифлееме – это не просто бюст Гагарина в палестинском городе – это продолжение целой эпохи, которая задела не только советский народ, но и весь мир. Событие навсегда изменило историю человечества, что сильно обозначилось на гонке технологий и вооружения между США и СССР.

Недавно украинский памятник , гранитный монумент, установленный на территории этнографического комплекса Фрумушика-Нова в Тарутинском районе Одесской области официально признали самой высокой в мире статуей чабана попал в книгу рекордов Гиннеса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Одессе неизвестные испортили памятник героям войны на востоке Украины.