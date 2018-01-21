Украина поддержала антикоррупционные протесты в Румынии - ФОТО

На одной из центральных площадей столицы прошла мирная акция протестов. Собралост чуть более 20-ти человек, которые покрыли голову, завязали рты, что символизирует ту опасность, что подстерегает румынов от опасности. Люди просят граждан страны не быть безразличными к судьбе своей страны.

Проведение акции анонсировалось в Польше, Венгрии и других странах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", люди вышли на улицы Бухареста против уменьшения полномочий прокуратуры и сохранение независимости судебной системы, а также внесения правок в налоговый кодекс государства, что повлечет за собой новую волну налогообложения.