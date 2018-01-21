13:21 21.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184637:roman

Прогноз погоды Украины на сегодня

Сегодня в Украине ожидается облачная погода с значительным потеплением. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Прогноз погоды Украины на сегодня

Средняя температура в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях будет колебаться на уровне в три-четыре градуса мороза до двух-трех тепла. Вечером ожидается выпадения мокрого снега, погода будет облачной. 

В  Ровенской, Волынской, Одесской областях и в Карпатском температурный показатель опуститься до трех градусов мороза.

На севере страны стоит ожидать резкого потепления - термометры покажут от двух до четырех градусов тепла. Температура воздуха ночью может опуститься до двухградусов мороза. Днем температура воздуха прогреется до одного-трех градусов тепла.

В Киеве сегодня солнечно, значительного выпадения осадков не предвидеться, однако с понедельника киевлянам рекомендуют подготовиться в резкому падению температуры воздуха.

На остальной территории без существенных осадков. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики предупреждают о приближении на территорию Украины ледяного шторма.

Поделиться
Читайте также:
 
Мировые запасы нефти превышают средний спросс Трамп подытожил итоги года президенства Донецкий "Шахтер" уступил болгарскому "Лудогорцу" Обесточенными в Украине остаются 322 населенных пункта
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив