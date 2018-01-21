Прогноз погоды Украины на сегодня

Средняя температура в Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областях будет колебаться на уровне в три-четыре градуса мороза до двух-трех тепла. Вечером ожидается выпадения мокрого снега, погода будет облачной.

В Ровенской, Волынской, Одесской областях и в Карпатском температурный показатель опуститься до трех градусов мороза.

На севере страны стоит ожидать резкого потепления - термометры покажут от двух до четырех градусов тепла. Температура воздуха ночью может опуститься до двухградусов мороза. Днем температура воздуха прогреется до одного-трех градусов тепла.

В Киеве сегодня солнечно, значительного выпадения осадков не предвидеться, однако с понедельника киевлянам рекомендуют подготовиться в резкому падению температуры воздуха.

На остальной территории без существенных осадков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", синоптики предупреждают о приближении на территорию Украины ледяного шторма.