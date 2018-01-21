21:32 21.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко поручил оказать помощь семьям погибших в Кабуле украинцев

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству оказать необходимую помощь всем семей, родственники которых погибли во время нападения на отель в Кабуле.

Порошенко поручил оказать помощь семьям погибших в Кабуле украинцев

Как сказано в сообщении, опубликовано в воскресенье, 21 января, на странице президента в Facebook, он шокирован трагической вестью из Афганистана. В результате террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины, сотрудники украинской авиакомпании.

Выражаю искренние соболезнования семьям всех погибших, - написал Порошенко.

Он также поручил Министерству иностранных дел срочно направляет в Кабул украинского консула из Душанбе чтобы провести соответствующих консульских действий. Также установлен контакт с американскими консульскими сотрудниками, находящимися на месте теракта в Афганистане.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле, которое произошло в воскресенье утром, 21 января, погибли 18 человек. Среди них - девять граждан Украины. При этом еще двое лиц до сих пор не опознаны.

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