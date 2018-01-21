11:56 21.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Обесточенными в Украине остаются 322 населенных пункта

В четырех украинских областях без света остаются 322 поселка.

Обесточенными в Украине остаются 322 населенных пункта

Об этом передают Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Хуже всего ситуация сложилась в Одесской области, в городах Арциз и Измаил продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

В ГосЧС таже отметили, что 18 января в результате снегопада со шквальным ветром большая часть города Арциз осталась без электроснабжения.

В Одесской области обесточенными остаются 244 поселка, 44 - в Черкасской, три - в Черниговской, первый Днепропетровской. Синоптики прогнозируют значительное ухудшение погодных условий на 21-24 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

Осложненная ситуация наблюдается на трассе Киев-Кропивницк по обеим полосам движения.

Сейчас ГСЧС сообщили о полном восстановлении водоснабжение в Черкасской области. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Измаиле практически полностью восстановили подачу света, воды и тепла.

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