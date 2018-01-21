14:58 21.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Львовщине зубр провалился под лед

В селе Збруи Бродовского районе на Львовщине в лесном массиве зубр провалился в канализацию. Об этом передает пресс-служба ГСЧС во Львовской области.

На Львовщине зубр провалился под лед

Сообщается, что животное провалилось под лед и отморозило нижние конечности, сколько зубр находился в плену льда неизвестно. На место происшествия прибыла бригада спасателей и ветеринары.  Сотрудники ГСЧС с помощью веревки вытащили животное на поверхность. Зубр сильно замерз, у него была зафиксирована третья степень обморожения. Животное обложили соломой для обогрева, а также переместили зубра в теплое помещение. 

Недавно похожий случай произошел на Житомирщине. Там лошадь провалилась в трехметровый заброшенный люк колодца и не смогла самостоятельно выбраться, чтобы достать животное пришлось привлекать неравнодушных житомирян и автокран. Животное обвязали пожарными рукавами и вытянули с помощью специального крана. К счастью, серьезных травм „пленник“ не получил. Животное отпустили на свободу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в канализационном коллекторе в Деснянском районе столицы местные жители обнаружили труп парня.

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