На Львовщине зубр провалился под лед

Сообщается, что животное провалилось под лед и отморозило нижние конечности, сколько зубр находился в плену льда неизвестно. На место происшествия прибыла бригада спасателей и ветеринары. Сотрудники ГСЧС с помощью веревки вытащили животное на поверхность. Зубр сильно замерз, у него была зафиксирована третья степень обморожения. Животное обложили соломой для обогрева, а также переместили зубра в теплое помещение.

Недавно похожий случай произошел на Житомирщине. Там лошадь провалилась в трехметровый заброшенный люк колодца и не смогла самостоятельно выбраться, чтобы достать животное пришлось привлекать неравнодушных житомирян и автокран. Животное обвязали пожарными рукавами и вытянули с помощью специального крана. К счастью, серьезных травм „пленник“ не получил. Животное отпустили на свободу.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в канализационном коллекторе в Деснянском районе столицы местные жители обнаружили труп парня.