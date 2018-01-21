Мы никогда не забудем подвиг киборгов, - Порошенко

В официальном уведомлении главы государства говорится, что в новейшей истории украинской независимости подвиг украинских солдат станет на веки основой для примера героизма украинского народа в борьбе против попытки ограничения ее суверенитета и нападок на национальную безопасность.

Глава государства не сдержал эмоций: "242 дня несокрушимости. 242 дня героизма. 242 дня преданности. Украина навсегда запомнит бесстрашных защитников Донецкого аэропорт".

Недавно на Днях украинского кино в Верховине было представлено 7 полнометражных картин отечественных режиссёров. Так, фильм Ахтема Сеитаблаева "Киборги" получил главный приз фестиваля "Скифский олень".

За первый уикенд собрал 8186000 701 гривен за данными "Детектор медиа". Тем самым установив новый рекорд в национальном отечественном прокате.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко планирует провести встречу с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард.