12:59 21.01.2018 | Общество | Новости
100184636:roman

Мировые запасы нефти превышают средний спросс

На сегодняшний день в мире добывается на 118 баррелей больше, чем в 2012 году. Об этом заявил министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи.

Мировые запасы нефти превышают средний спросс

По его словам, в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья. Аль-Мазруи заверил, что ОАЭ полностью выполняют условия соглашения. Соглашение предусматривает сокращение добычи "черного золота" до 1,8 млн баррелей в сутки, что было оговорено еще в 2016 году и продлено на 2017 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Так, в поддержку соглашения высказались министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих, министр энергетики России Александр Новак, представители Ирана и Ирака. 

Экономика США также увеличит свое ВВП на два процента, что будет стимулировать рынок американских поставщиков нефти увеличить количество продаж. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно впервые за два года цена нефти Brent превысила 68 долларов за баррель.

Поделиться
Читайте также:
 
Трамп подытожил итоги года президенства Донецкий "Шахтер" уступил болгарскому "Лудогорцу" Обесточенными в Украине остаются 322 населенных пункта Македония может поменять названия страны
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив