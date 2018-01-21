Мировые запасы нефти превышают средний спросс

По его словам, в мире наблюдается ситуация уменьшение добычи нефти в коммерческих целях, что дает возможность организации ОПЕК проводить программу по сокращению добычи сырья. Аль-Мазруи заверил, что ОАЭ полностью выполняют условия соглашения. Соглашение предусматривает сокращение добычи "черного золота" до 1,8 млн баррелей в сутки, что было оговорено еще в 2016 году и продлено на 2017 год. Следующий саммит ОПЕК состоится 22 июня 2018 года в Вене.

Так, в поддержку соглашения высказались министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих, министр энергетики России Александр Новак, представители Ирана и Ирака.

Экономика США также увеличит свое ВВП на два процента, что будет стимулировать рынок американских поставщиков нефти увеличить количество продаж.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно впервые за два года цена нефти Brent превысила 68 долларов за баррель.