Министр обороны Турции заявил о начале обстрела Африна

Военная операция Турции в сирийском Африне, контролируемом курдами, началась «де-факто» с трансграничного обстрела. При этом никакие Турецкие подразделения пока в регион не входили.

Представитель курдских YPG сообщил о сильном артобстреле курдских деревень близ Африна с территории Турции. По его словам, начавшийся около полуночи артобстрел оказался самым сильным с того момента, когда власти Турции начали угрожать военной угрозой.

О том, когда могут начаться полноценные боевые действия и какие силы могут принять в них участие военный умолчал.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.