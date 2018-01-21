06:00 21.01.2018 | Политика | Новости
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Министр обороны Турции заявил о начале обстрела Африна

Турция начала артиллерийский обстрел в пригороде Африна. Об этом заявил министр обороны Турции Нуреттин Джаникли. 

Министр обороны Турции заявил о начале обстрела Африна

Военная операция Турции в сирийском Африне, контролируемом курдами, началась «де-факто» с трансграничного обстрела. При этом никакие Турецкие подразделения пока в регион не входили. 

Представитель курдских YPG сообщил о сильном артобстреле курдских деревень близ Африна с территории Турции. По его словам, начавшийся около полуночи артобстрел оказался самым сильным с того момента, когда власти Турции начали угрожать военной угрозой.

О том, когда могут начаться полноценные боевые действия и какие силы могут принять в них участие военный умолчал. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца.

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