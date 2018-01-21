22:48 21.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184665:Polishuk

МИД Украины требует допустить к Балуху врачей

Министерство иностранных дел Украины требует от российских властей допустить врачей к украинскому активисту Владимиру Балуху, который находится в симферопольском СИЗО.

МИД Украины требует допустить к Балуху врачей

Не предоставлять медицинскую помощь – бесчеловечность и жестокость. Об этом на своей страничке в Twitter в воскресенье, 21 января, сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Она напомнила, что Балух был задержан после обыска 8 декабря 2016 года.

Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 августа 2017 года крымский суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.

Поделиться
Читайте также:
 
Порошенко поручил оказать помощь семьям погибших в Кабуле украинцев В ООН планируют решить конфликт на Донбассе уже в этом году, - Грымчак В ООН планирует решение конфликта на Донбассе уже в этом году, - Грымчак ГосЧС предупредила о метелях и снежных заносах в семи областях
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив