МИД Украины требует допустить к Балуху врачей

Не предоставлять медицинскую помощь – бесчеловечность и жестокость. Об этом на своей страничке в Twitter в воскресенье, 21 января, сообщила пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

Она напомнила, что Балух был задержан после обыска 8 декабря 2016 года.

Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 4 августа 2017 года крымский суд приговорил Балуха к трем годам и семи месяцам тюремного срока за незаконное хранение боеприпасов и взрывчатых веществ. Активист свою вину не признал.