11:34 21.01.2018 | Политика | Новости
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Македония может поменять названия страны

Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о проведении референдума о смене названия страны. Об этом передает официальный сайт правительства. 

Македония может поменять названия страны

По словам Заева сейчас проходят переговоры с греческой стороной, весь процесс будет прозрачным и сам референдум будет находится под надзором иностранных наблюдателей, обе стороны очень аккуратно подойдут к вопросу смены названия страны. Для начала будет предложено список вариантов для названия, а затем каждому гражданину страны дадут возможность проголосовать. Но вот информация о возможном названии страны не разглашается, дабы не провоцировать национальные меньшинства, которые проживают в стране.

Македония со времен распада Югославии ведет спор с Грецией о своем названии. Именно благодаря грекам страна вошла в состав членом ООН под названием Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Македонии совсем недавно одобрил законопроект об амнистии заключенных.

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