Македония может поменять названия страны

По словам Заева сейчас проходят переговоры с греческой стороной, весь процесс будет прозрачным и сам референдум будет находится под надзором иностранных наблюдателей, обе стороны очень аккуратно подойдут к вопросу смены названия страны. Для начала будет предложено список вариантов для названия, а затем каждому гражданину страны дадут возможность проголосовать. Но вот информация о возможном названии страны не разглашается, дабы не провоцировать национальные меньшинства, которые проживают в стране.

Македония со времен распада Югославии ведет спор с Грецией о своем названии. Именно благодаря грекам страна вошла в состав членом ООН под названием Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ).

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно парламент Македонии совсем недавно одобрил законопроект об амнистии заключенных.