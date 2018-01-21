Кличко пытался отобрать крендель у Шварцнегера - ФОТО

Оба спортсмена случайно встретились на 27-й ежегодной вечеринке Weisswurst Party, проходящей в окрестностях Китцбюэля в Австрии, чтобы отведать всемирно известный австрийский крендель. Оба мужчины наткнулись на один крендель, но поделить им его так и не удалось, в результате изделие досталось украинцу.

Выставка хлебо-булочных изделий традиционно приуроченная к традиционным лыжным гонкам с горы Ханенкамм, собирающим из года в год огромное количество зрителей и болельщиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Виталий Кличко вместе с главами районов Киева искупался в Днепре.