04:00 21.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Кличко пытался отобрать крендель у Шварцнегера - ФОТО

Американский актер и губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер и украинский боксер Владимир Кличко попытались поделить сладкий крендель. Об этом передает klitschko-brothers.com.

Кличко пытался отобрать крендель у Шварцнегера - ФОТО

Оба спортсмена случайно встретились на 27-й ежегодной вечеринке Weisswurst Party, проходящей в окрестностях Китцбюэля в Австрии, чтобы отведать всемирно известный австрийский крендель. Оба мужчины наткнулись на один крендель, но поделить им его так и не удалось, в результате изделие досталось украинцу.

Выставка хлебо-булочных изделий традиционно приуроченная к традиционным лыжным гонкам с горы Ханенкамм, собирающим из года в год огромное количество зрителей и болельщиков.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Виталий  Кличко вместе с главами районов Киева искупался в Днепре.

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