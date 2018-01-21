ГосЧС предупредила о метелях и снежных заносах в семи областях

В частности, прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега. На побережье Черного и Азовского морей преимущественно дождь, усиление ветра до 15-20 метров на секунду, местами порывы могут достигать 25 метров на секунду. Ожидаются также метели, снежные заносы.

Об этом, ссылаясь на данные украинского гидрометцентра, предупреждает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства, ухудшение метеоусловий ожидается в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

В месте с тем в ГосЧС предупреждают, что в понедельник в столице ожидается на дорогах гололедица.

В связи с чем водителей и пешеходов просят быть осторожными в случае возникновения гололеда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в результате непогоды в Украине по состоянию на шесть часов вечера воскресенья, 21 обесточенными остаются 226 населенных пунктов.

При этом в Одесской области обесточено 176 населенных пунктов, в Черкасской - 48 и в Черниговской - два населенных пункта.