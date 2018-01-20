Вашингтон подтвердил о бесплатной передаче оборонительного вооружения Украине

Так, Вашингтон согласился оплатить стоимость для Киева 20 оборонительных комплексов и 200 снарядов к ним. На данный момент уточняются все детали поставки комплексов на территорию Украины. Само вооружение должно, согласно обоюдных договоренностей, находиться за третьей линией обороны, дабы отсутствовала возможность его попадания в руки боевиков бандформирований.

США как и прежде придерживаются курса мирное урегулирование конфликта на востоке Украины с помощью Минских договоренностей. Также Вашингтон дал добро Киеву на закупку оружия в США.

Лицензия распространяется на такие виды оружия, как полуавтоматическое и автоматическое огнестрельное оружие, вплоть до оружия 50-го калибра. Она также включает в себя боевые ружья, глушители, военные прицелы и подавители вспышки, как и запчасти.

"За счет этого общая сумма американской помощи Украине в области безопасности, предоставленной с 2014 года, превысит 750 млн долларов США", - говорится в уведомлении Госдепа.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет продолжать программу усиления военного сотрудничества с Канадой.