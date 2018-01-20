14:37 20.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Программу установки счетчиков продлили до 2021 года

Реализация закона № 2260-VIII “О внесении изменений в закон Украины ”Об обеспечении коммерческого учета природного газа“ будет продлена до 2021 года. Об этом передает "Голос Украины".

Программу установки счетчиков продлили до 2021 года

Сообщается, что период с которого можно будет установить счетчики продлен до первого января 2018 года. Документ также предусматривает обязательное оборудование всех зданий, которые присоединены к внешним тепловым сетям, внешних сетей горячего водоснабжения, наружных водопроводных сетей домовыми узлами учета, соответственно, тепловой энергии и воды. Именно такие узлы учета будут использоваться для коммерческого учета соответствующих коммунальных услуг. 

Украинцам, которые уже имеют собственные счетчики государство будет компенсировать эту сумму в тарифах на распределение газа. Кроме того, газоснабжающие компании не смогут прекращать поставки топлива в дом, даже если все жильцы отказались от установки аппаратуры.

Однако в 2021 году нарушителей закона ждут серьезные штрафы, вплоть до отключения коммунальной инженерной системы. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно на Харьковщине 20 тысяч человек сами оплатили установку счетчиков.

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