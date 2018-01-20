Празднование Крещения в Украине прошло без чрезвычайных ситуаций, - ГСЧС

Так, в Луганской области в течение дня сотрудники ГСЧС помогали людям спуститься к воде и заботились об их безопасности. Также граждане после купания имели возможность согреться в теплом помещении полигона и выпить горячего чая.

В Кировоградской области функционировали 28 спасательных постов, на которых дежурили 94 спасателя и 27 специальных автомобилей, обеспечены всем необходимым для спасения на воде и страхования верующих от переохлаждения.

В Донецкой области функционировало 39 постов, на дежурство к которым было привлечено 145 человек личного состава и 31 единица техники. У прорубей также дежурили медицинские сотрудники и представители местных органов власти.

В то же время на территории Ровенской области ГСЧС организовала 7 пунктов обогрева, в целом во всех районах и городах области дежурило около 100 спасателей.

В Киеве за безопасностью людей следили 65 спасателей ДСНС на 14-ти обустроенных местах для погружения.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", жители и гости Киева отметили Крещение традиционными купаниями в проруби. Считается, что это наделяет людей целительной силой и позволяет сохранить ее в течение всего года.