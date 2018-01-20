19:14 20.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184610:roman

ООН прекратит направлять гуманитарную помощь на Донбасс

Всемирная программа по продовольствию объявила о прекращении гуманитарных поставок на Донбасс. Об этом передает "Голос Америки".

ООН прекратит направлять гуманитарную помощь на Донбасс

В официальном разъяснении организации говорится, что из-за сокращения финансирование ведомство более не может направлять жителям востока Украины гуманитарные грузы, в том числе и медикаменты. Конфликт очень сильно затянулся, творческий подход к его решению исчерпан, теперь воюющим сторонам нужно будет договариваться и выполнять Минские соглашения для скорейшего урегулирования конфликта. 

Отметим, что WFP предоставила продовольственную помощь 970 тысячам человек, в основном это уязвимые части населения. Это одинокие пожилые люди, матери-одиночки и лица с тяжелыми хроническими заболеваниями. Отныне гуманитарная помощь будет сконцентрирована для помощи государствам, где люди оказались на грани голодной смерти.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно миссия комитета Красного Креста отправила на оккупированную часть Донбасса четыре грузовых авто с гуманитарным грузом весом в 73 тонны.

Поделиться
Читайте также:
 
В Одессе неизвестный устроил перестрелку с полицией В Румынии проходят массовые акции протестов Корабли США нарушили территориальные воды Китая На Закарпатье молодой парень совершил самоубийство
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив