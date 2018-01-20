16:48 20.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На украинское посольство в Греции совершено нападение

Сегодня, 20 января группа неизвестных пыталась штурмовать посольство Украины в Афинах. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

На украинское посольство в Греции совершено нападение

Министр утверждает, что неизвестные забросали здание посольства зажигательными смесями, люди выкрикивали различные лозунги, что дало основание утверждать то, что это были пророссийские купленные подставные активисты. На данный момент греческие правоохранители обеспечили круглосуточную охрану посольства и всех его сотрудников. С греками договорились о взаимодействии и поиске рецидивистов. 

Климкин, вероятно, намекнул о недавно принятом депутатами законе о реинтеграции Донбасса. В законе указано, что Верховная Рада дает свое согласие на решение президента Украины об использовании Вооруженных сил и других военных формирований для сдерживания и противодействия российской агрессии. Также дается согласие парламента на применение войск для обеспечения государственного суверенитета над временно оккупированными территориями.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Германия возьмется за изучение нового закона о реинтеграции Донбасса.

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