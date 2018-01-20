МОН запретило студентам обучаться дистанционно

Об этом передает официальный сайт МОН.

В ведомстве уточнили, что несмотря на климатические условия ВУЗы не могут менять форму аудиторных занятий на дистанционное обучение. Возможен перенос внеаудиторных занятий в зимний период, а аудиторных на теплые сезоны года. Такие заявления последовали с уст руководства МОН после того, как в сети появились сообщение о возможном продлении каникул для студентов до весны из-за огромного количества денег, которые идут на опалату отопления в университете.

Количество аудиторных часов - лекций и семинаров должны быть вычитаны в полном объеме.

Минобразования направило официальные уведомления в высшие учебные заведения с требованием строго соблюдать последовательность учебного процесса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Верховная Рада разрешила студентам с инвалидностью получать кроме академической еще и социальную стипендию.