07:00 20.01.2018 | Общество | Новости
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Девять стран ЕС превысили нормы загрязнения воздуха

Девяти странам-членам ЕС, а именно Чехии, Германии, Испании, Франции, Италии, Венгрии, Румынии, Словакии и Великобритании, грозят санкции за превышение установленных предельных уровней загрязнения воздуха. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

Девять стран ЕС превысили нормы загрязнения воздуха

Примечательно, что этот вопрос будет обсуждаться, 30 января, в Брюсселе на совещании министров по делам окружающей среды.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла, отметил, что оно даст возможность этим государствам заверить Брюссель.

Также Еврокомиссия в пятницу, 19 января, приняла соответствующий План действий. Он представляет собой набор конкретных мер. А именно призванных помочь членам союза в продвижении, мониторинге и соблюдении экологических норм ЕС, которые предотвращают загрязнение окружающей среды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",  возле города Борислав Львовской области в реке Тысменица обнаружено загрязнение масляными пятнами. В департаменте также отметили, ссылаясь на данные "Львовского управления водных ресурсов", обстоятельства утечки выясняются.

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