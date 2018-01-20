Девять стран ЕС превысили нормы загрязнения воздуха

Примечательно, что этот вопрос будет обсуждаться, 30 января, в Брюсселе на совещании министров по делам окружающей среды.

Комиссар ЕС по вопросам окружающей среды Кармену Велла, отметил, что оно даст возможность этим государствам заверить Брюссель.

Также Еврокомиссия в пятницу, 19 января, приняла соответствующий План действий. Он представляет собой набор конкретных мер. А именно призванных помочь членам союза в продвижении, мониторинге и соблюдении экологических норм ЕС, которые предотвращают загрязнение окружающей среды.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле города Борислав Львовской области в реке Тысменица обнаружено загрязнение масляными пятнами. В департаменте также отметили, ссылаясь на данные "Львовского управления водных ресурсов", обстоятельства утечки выясняются.