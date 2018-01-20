14:19 20.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184599:roman

Что делать, если у вас остались лишние субсидии

В правительстве дали короткий ликбез украинцам, что им делать, если у них остались неиспользованные субсидии. Об этом передает правительственный портал. 

Что делать, если у вас остались лишние субсидии

Сообщается, что поставщик коммунальных услун должен будет сделать перерасчет вашей платежки, если семья в прошлом месяца сумела сэкономить часть выделенной субсидии. В итоге оставленная сумму будет учтена в перерасчете следующей платежки.

К примеру, если в январе обязательный платеж составляет 1000 гривен по социальной норме в 400 кубометров газа, а ваша семья, которая состоит из трех-четырех человек смогла использовать меньший объем потребления, то остаток в 300 кубометров можно использовать в более холодные месяцы.

Сумма начисления субсидии как и прежде будет назначаться исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от поставщиков.

"Украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления", - говорится на сайте портала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы не обязаны и не будут возвращать деньги за проплаченные государством субсидии.

Поделиться
Читайте также:
 
МВФ не предлагает Украине новые программы сотрудничества, - Данилюк Трамп разрешил ЦРУ следить за иностранцами Ханский дворец в Бахчисарае должен охраняться ЮНЕСКО, - МИД Вашингтон подтвердил о бесплатной передаче оборонительного вооружения Украине
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив