Что делать, если у вас остались лишние субсидии

Сообщается, что поставщик коммунальных услун должен будет сделать перерасчет вашей платежки, если семья в прошлом месяца сумела сэкономить часть выделенной субсидии. В итоге оставленная сумму будет учтена в перерасчете следующей платежки.

К примеру, если в январе обязательный платеж составляет 1000 гривен по социальной норме в 400 кубометров газа, а ваша семья, которая состоит из трех-четырех человек смогла использовать меньший объем потребления, то остаток в 300 кубометров можно использовать в более холодные месяцы.

Сумма начисления субсидии как и прежде будет назначаться исходя из совокупного дохода семьи и информации о тарифах от поставщиков.

"Украинцы могут обращаться с жалобами к руководителям органов власти на местах или органов местного самоуправления", - говорится на сайте портала.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинцы не обязаны и не будут возвращать деньги за проплаченные государством субсидии.