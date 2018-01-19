WADA будет регулярно проводить тест на временный допинг-контроль

Европейский суд по правам человека утверждает, что стоит оставить практику проведения внезапных проверок спортсменов на наличие допинга. Об этом передает DW.
Сообщается, что новая система проверок будет включать специальный реестр, куда будет вноситься имя нарушителя, его место нахождения и проживания. Ряд французских спортсменов выступил с категорическим протестом против таких действия, считая это конкретным нарушением часной жизни человека. В частности, иск против WADA инициировала французская велогонщица, олимпийская чемпионка Жанни Лонго.
Европейский суд рассмотрев это дело вынес решение о том, что отмена соответствующих проверок приведет к увеличению опасности применения допинга профессиональными спортсменами. Кроме того, француженке было отправлено соответствующее письмо, где подробно объяснило европейскую систему допинг-тестирования.
Напомним, что правило, которое обязывает спортсменов предоставлять подробную информацию о месте нахождения и проживания работает с 2004 года.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно МОК лишил украинцев 10 олимпийских медалей за употребление допинга.