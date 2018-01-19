13:24 19.01.2018 | Общество | Новости
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WADA будет регулярно проводить тест на временный допинг-контроль

Европейский суд по правам человека утверждает, что стоит оставить практику проведения внезапных проверок спортсменов на наличие допинга. Об этом передает DW.

WADA будет регулярно проводить тест на временный допинг-контроль

Сообщается, что новая система проверок будет включать специальный реестр, куда будет вноситься имя нарушителя, его место нахождения и проживания. Ряд французских спортсменов выступил с категорическим протестом против таких действия, считая это конкретным нарушением часной жизни человека. В частности, иск против WADA инициировала французская велогонщица, олимпийская чемпионка Жанни Лонго. 

Европейский суд рассмотрев это дело вынес решение о том, что отмена соответствующих проверок приведет к увеличению опасности применения допинга профессиональными спортсменами. Кроме того, француженке было отправлено соответствующее письмо, где подробно объяснило европейскую систему допинг-тестирования.

Напомним, что правило, которое обязывает спортсменов предоставлять подробную информацию о месте нахождения и проживания работает с 2004 года.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно МОК лишил украинцев 10 олимпийских медалей за употребление допинга.

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