Вашингтон просит Анкару усилить борьбу против ИГИЛ

В заявлении говорится о том, что сейчас необходимо сосредоточить все силы для окончательной победы над исламистским халифатом в Сирии для того, чтобы начать мирный процесс урегулирования в стране. Кроме того, США не намерены создавать “силы безопасности границы” в Сирии.

Вашингтон настаивает на прекращении боевых действий, хотя бы и временно, против курдского меньшинства на юго-востоке государства. Науерт также посоветовала журналистам обратиться к турецкой стороне за разъяснениями относительно того, что готова предоставить Анкара для реализации совместного диалога по вопросу борьбы с боевиками.

Ранее турецкие силы готовились провести боевую операцию в городе Африн, однако план вторжение был отложен.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Турции Тайип Эрдоган уверен, что Вашингтон намеренно блокирует работу турецких банков.