Валентин Манько: Моя "переписка" с Кононенко - фейк

Об этом он заявил в интервью изданию "Главком".

"Зная немного эту политическую кухню, понимаю откуда растут ноги "черной кампании" против меня. Если вы внимательно посмотрите, то все это вращается вокруг медиа, так называемых активистов и организаций, связанных с Виктором Медведчуком. С этого все началось. А дальше ситуацию решили использовать люди, связанные с Корбаном, который пытается мне отомстить", - подчеркнул он.

Манько также прокомментировал сообщения СМИ, в которых упоминали якобы его переписку с нардепом Игорем Кононенко, где говорилось о его возвращении в Украину в обмен на показания против Корбана.

"Это - фейк. Хорошо сделаный, но фейк. Также полная неправда то, что я якобы занимал деньги у сестры Корбана на нужды жены. Я, конечно, знал, что, идя на должность, придется встретиться со всем разнообразием и методами черного пиара. Меня только удивляет бессмысленность наполнения и бюджеты этих атак - деньги вкладывают немалые", - отметил он.

Как сообщалось, 15 января были объявлены итоги конкурса на должность нового председателя Государственной службы по делам ветеранов войны и участников АТО. Победителем стал ветеран АТО, что воевал в составе ДУК "Правый Сектор" и "Днепр-1", волонтер, председатель ОО "Единый союз патриотов Украины" Валентин Манько.