В пятницу Украину продолжит засыпать снегом

Ветер юго-восточный, в западной части юго-западный, 7-12 метров на секунду, в западных областях, местами в южных и восточных областях порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

В Киеве сегодня с утра и до самого вечера небо в Киеве будет скрыто за облаками. Утром будет идти снег. Днем и вечером осадков не ожидается, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 4-6 градусов мороза. Днем будет от 0 до минус 2 градуса.

На западе Украины облачно, снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью опустится до отметки в 2-8 градусов ниже нуля. Днем температура воздуха будет колебаться от 4 градусов тепла до 3 градусов мороза.

На севере страны на Крещение снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла до 5 градусов мороза.

В центре Украины облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов ниже нудя. Днем температура воздуха будет колебаться от плюс 2 до минус 4 градуса.

На востоке сегодня также снег, ночью небольшой снег, на дорогах гололедица. Ночная температура воздуха составит 3-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 2 градусов тепла да 4 градусов мороза.

На юге Украины ночью снег, мокрый снег, днем небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла

Народный прогноз: 19 января отмечается праздник Крещения Господня или Богоявления. По погоде этого дня во многом судили о погоде на лето. Если в этот день холодная, ясная погода - лето засушливым будет. Пасмурная и снежная погода указывала на обильный урожай. В старину говорили: День теплый - хлеб темный (густой), значит следовало ожидать хорошего урожая хлебов. Также на хороший урожай указывали синие облака и снег хлопьями.