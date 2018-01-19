В пятницу православные празднуют Крещение Господне

Он посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Слово "крещу" дословно в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Крестил Христа пророк Иоанн, сразу узнавший в нем Спасителя, ожидаемого еврейским народом.

По преданию, когда Иисус вышел из воды, на него в виде голубя сошел святой дух, а голос с небес свидетельствовал о нем как о сыне божием.

Отсюда и второе название праздника – Богоявление, поскольку, убеждены верующие, именно так людям явился Бог в трех лицах: отца, говорившего с небес, сына-Христа и святого духа в виде голубя.

Согласно евангельскому рассказу, после своего крещения Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы уединится и молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в четверг все религиозные люди отмечали большой церковный праздник Крещенский сочельник. И несмотря на то, что в церквях шли праздничные службы, этот вечер принято провести в покое и смирении.