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В пятницу православные празднуют Крещение Господне

В пятницу, 19 января, у православных христиан наступил праздник Крещения Господня, или Богоявления.

В пятницу православные празднуют Крещение Господне

Он посвящен крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан. Слово "крещу" дословно в переводе с греческого означает "погружаю в воду". Крестил Христа пророк Иоанн, сразу узнавший в нем Спасителя, ожидаемого еврейским народом.

По преданию, когда Иисус вышел из воды, на него в виде голубя сошел святой дух, а голос с небес свидетельствовал о нем как о сыне божием.

Отсюда и второе название праздника – Богоявление, поскольку, убеждены верующие, именно так людям явился Бог в трех лицах: отца, говорившего с небес, сына-Христа и святого духа в виде голубя.

Согласно евангельскому рассказу, после своего крещения Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы уединится и молитве и посте подготовиться к исполнению миссии, с которой он пришел на землю.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне в четверг все религиозные люди отмечали большой церковный праздник Крещенский сочельник. И несмотря на то, что в церквях шли праздничные службы, этот вечер принято провести в покое и смирении.

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