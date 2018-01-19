12:23 19.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве сняли скоростное ограничение для автомобилей

Городские власти Николаева сняли ограничение движения на автомобильных дорогах общего пользования. Об этом передает пресс-служба Укравтодора.

В Николаеве сняли скоростное ограничение для автомобилей

Сообщается, что с 10:00 19 января 2018 года любые скоростные ограничения движения с автомобилей и грузового транспорта временно сняты. Такие меры были предприняты ввиду значительного ухудшения погодных условий и выпадений аномального для области уровня осадков. Движение по автодорогам области должно быть обеспечено в полной мере. На дороги по всей Николаевской области уже выехало более 30 единиц снегоуборочной техники.

Сегодня по всей территории страны ощущается значительное падение температурного уровня. На юге Украины, в том числе и Николаевской области температура воздуха ночью составит 1-8 градусов мороза. Днем температура воздуха будет колебаться от трех градусов мороза до трех градусов тепла.

"Служба автомобильных дорог в Николаевской области предупреждает о возможном возобновлении временных ограничений в движении", - говорится в официальном уведомлении властей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", движение грузового транспорта в Киеве будет временно ограничено из-за проведения очистительных работ. 

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