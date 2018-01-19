12:32 19.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черкассы обесточена насосная станция, город остался без воды

По состоянию на утро пятницы, 18 января, в городе Черкассы повторно из-за погодных условий обесточена насосная станция "Черкассыводоканал".

В Черкассы обесточена насосная станция, город остался без воды

В результате жители города вновь остались без воды. Как сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции.

На данный момент к работам по восстановлению электроснабжения привлечены две аварийные бригады облэнерго. К тому же, отметили в ведомстве, для распилки поваленных деревьев на трассе линии электропередач привлечены пять спасателей и одна единица техники ГосЧС.

В ведомстве также заверили, что на время восстановления работы станции жителям Черкасс подвозят воду.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды в Измаиле практически полностью люди остались без света, воды и тепла.

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