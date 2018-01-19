В Черкассы обесточена насосная станция, город остался без воды

По состоянию на утро пятницы, 18 января, в городе Черкассы повторно из-за погодных условий обесточена насосная станция "Черкассыводоканал".
В результате жители города вновь остались без воды. Как сообщает пресс-служба государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения насосной станции.
На данный момент к работам по восстановлению электроснабжения привлечены две аварийные бригады облэнерго. К тому же, отметили в ведомстве, для распилки поваленных деревьев на трассе линии электропередач привлечены пять спасателей и одна единица техники ГосЧС.
В ведомстве также заверили, что на время восстановления работы станции жителям Черкасс подвозят воду.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды в Измаиле практически полностью люди остались без света, воды и тепла.