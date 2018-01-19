20:23 19.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В ближайшие дни Хуг планирует посетить Донбасс

Первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в январе посетит восточную Украину. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

В ближайшие дни Хуг планирует посетить Донбасс

Так, согласно плану с 21 до 25 января 2018 года Хуг будет находиться с визитом на востоке Украины.

Целью поездки является оценка ситуации с безопасностью вдоль линии столкновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, диалог с местными общинами. А также посещение объектов жизнеобеспечения, где при содействии СММ проводили ремонтно-восстановительные работ.

Как отмечается, в ходе визита Хуг присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не может начать патрулирование на территории ОРДЛО из-за постоянной угрозы жизни их представителей.

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