В ближайшие дни Хуг планирует посетить Донбасс

Так, согласно плану с 21 до 25 января 2018 года Хуг будет находиться с визитом на востоке Украины.

Целью поездки является оценка ситуации с безопасностью вдоль линии столкновения и ее влияния на жизнь гражданского населения, диалог с местными общинами. А также посещение объектов жизнеобеспечения, где при содействии СММ проводили ремонтно-восстановительные работ.

Как отмечается, в ходе визита Хуг присоединится к патрулям наблюдателей ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе не может начать патрулирование на территории ОРДЛО из-за постоянной угрозы жизни их представителей.