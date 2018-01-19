Украинцы вторые сутки не могут вылететь из Египта

Об этом сообщает ТСН в пятницу, 19 января.

Как отмечается, за украинской авиакомпанией накануне должен был прилететь самолет YanAir из Льова, однако вылет так и не состоялся. В свою очередь пассажиры утверждают, что авиалайнер задерживается уже на полтора часа.

Кроме того, по словам пастрадавших, они ранее видели пожарную машину.

В данный момент прес-служба аэропорта не дает никакой информации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент Египта приняло решение о продлении чрезвычайного положение в стране еще на три месяца. В связи с чем Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины быть осторожными.