14:14 19.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184547:labazovych

Украинцы вторые сутки не могут вылететь из Египта

По меньшей мере, 220 украинских граждан вторые сутки не могут вылететь во Львов из египетского курорта Шарм-эш-Шейх. В частности, из-за того, что самолет украинской авиакомпании YanAir задерживается по невыясненным причинам.

Украинцы вторые сутки не могут вылететь из Египта

Об этом сообщает ТСН в пятницу, 19 января.

Как отмечается, за украинской авиакомпанией накануне должен был прилететь самолет YanAir из Льова, однако вылет так и не состоялся. В свою очередь пассажиры утверждают, что авиалайнер задерживается уже на полтора часа.

Кроме того, по словам пастрадавших, они ранее видели пожарную машину.

В данный момент прес-служба аэропорта не дает никакой информации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", парламент Египта приняло решение о продлении чрезвычайного положение в стране еще на три месяца. В связи с чем Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам Украины быть осторожными.

Поделиться
Читайте также:
 
В Украине уменьшилось количество квартирных краж и автомобильных угонов Дочь Ноздровской заявила о постоянных угрозах в свой адрес Парубий закрыл седьмую сессию Рады восьмого созыва, депутаты ушли на каникулы Джонсон предложил построить мост между Британией и Францией
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив