03:00 19.01.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украинцы просят президента разрешить торговать криптовалютой

На официальном сайте Администрации Президента Украины украинцы опубликовали петицию с просьбой разрешить использование криптовалюты. 

Украинцы просят президента разрешить торговать криптовалютой

Об этом передает официальный сайт АП.

Петиция была зарегистрирована еще 12 января и успела набрать 12 голосов, однако для того, чтобы она попала на стол в высокие кабинеты необходимо как минимум 25 тыс голосов. В уведомлении предлагается не только легализировать виртуальную валюту, но и добычу, торговлю, хранение и использование систем блокчейн. 

Напомним, что в украинском парламенте зарегистрированы несколько законопроектов по легализации рынка криптовалюты в стране. Однако в НБУ такие действия называют преждевременными. Руководство и сорудники банка прекрасно понимают то, что создание собственной виртуальной валюты невозможно, так как сама технология криптовалюты не имеет эмиссионного центра. Сейчас проводится работа над проектом Cashless еconomy.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 18 января, курс самой популярной в мире криптовалюты – биткоина начал восстанавливаться после рекордного падения накануне до 10 000 долларов.

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