05:00 19.01.2018 | Общество | Новости
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Трамп назвал самую опасную страну мира

Лидер США Дональд Трамп считает Мексику самой опасной страной в мире. Об этом американский президент написал в своем Twitter.

Трамп назвал самую опасную страну мира

Также он подчеркнул важность и необходимость строительства пограничной стены между странами, для того, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики.

Всем известно, что возведение стены на границе с Мексикой — одно из главных предвыборных обещаний Трампа.

Напомним, что 12 июля 2017, американский Конгресс собрался выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство "стены Трампа". Хозяин Белого дома обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал.

США собираются возвести стену длиной 509 километров, а также укрепить уже существующее заграждение длиной 655 километров.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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