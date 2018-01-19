Трамп назвал самую опасную страну мира

Также он подчеркнул важность и необходимость строительства пограничной стены между странами, для того, чтобы остановить массовый приток наркотиков из Мексики.

Всем известно, что возведение стены на границе с Мексикой — одно из главных предвыборных обещаний Трампа.

Напомним, что 12 июля 2017, американский Конгресс собрался выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство "стены Трампа". Хозяин Белого дома обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал.

США собираются возвести стену длиной 509 километров, а также укрепить уже существующее заграждение длиной 655 километров.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", администрация президента США Дональда Трампа запросила у конгресса 18 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.