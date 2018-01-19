02:00 19.01.2018 | Общество | Новости
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Стало известно о самом вкусном турецком лакомстве - ФОТО

Популярнейший стамбульский фастфуд - это простая рыба в хлебе. Об этом передает Anadolu.

Стало известно о самом вкусном турецком лакомстве - ФОТО

Жареная скумбрия в булке с зеленью, луком и лимонным соком подается одной порцией в бумажном пакете. Самое известное место продажи балык экмек - причал Эминеню, где блюдо готовят на лодках. Стандартная цена в туристических местах - 10 лир (2,5 долларов), в нетуристических можно найти по пять. 

Рыбу готовят прямо перед туристом, затем подают ее с разными соленостями. Туристы, которые прибывают в Турцию не только, чтобы позагорать на курортных пляжах, обязательно посещают это место. Оно также популярно, как и экскурсии или туры в исторические места страны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", поток украинских туристов в Турцию в течении 2017 года составил 1,2 млн человек. 

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