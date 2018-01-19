Пограничники за год работы задержали почти 4 тыс. незаконных мигрантов

Так, в течение года пограничники задержали 3 813 незаконных мигрантов. В свою очередь, за нарушение правил пребывания в Украине задержали 2 854 человека, за незаконное пересечение государственной границы Украины задержаны 886 человек.

Что касается остальных правонарушений, связанных с вопросом незаконной миграции - задержаны 4 человека.

Кроме того, Госпогранслужба отказала в пропуске в Украину 5 119 лицам, которых в ведомстве считают "потенциальными незаконными мигрантами".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вблизи государственной границы Украины пограничниками Чопского отделения, было задержано семь нелегальных мигрантов Афганистана и Бангладеша.