18:20 19.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184565:nastya

Нацполиция получила 400 авто украинского производства

Национальная полиция Украины пополнила свой автопарк техникой отечественного производства. Правоохранителям передали 400 лифтбэков Skoda Rapid. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Нацполиция получила 400 авто украинского производства

Skoda Rapid окрашены в цвета Нацполиции, снабжены светодиодными проблесковыми маячками и другим спецоборудованием. Цена одного автомобиля – 372 тыс. грн, вся партия обошлась в 149 млн грн.

Автомобили были доставлены в соответствии с прописанными в тендере строками, до 22 декабря 2017 года. Они представлены в комплектации Active и оснащены 1,6-л бензиновыми двигателями стандарта Евро-5 мощностью 110 л. с.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"полиция Украины призывает водителей ограничить движение на собственном транспорте. В связи с непогодой на дорогах десяти областей ожидается гололедица. Ожидаются сильные снегопады и метели, поэтому просьба по возможности ограничьте передвижения на собственном транспорте.

Поделиться
Читайте также:
 
Как жители столицы окунались на праздник Крещения США торопятся с переносом посольства в Иерусалим к 2019 году Валентин Манько: Моя "переписка" с Кононенко - фейк В центре Одессы произошла стрельба, есть погибший - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив