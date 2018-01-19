Нацполиция получила 400 авто украинского производства

Skoda Rapid окрашены в цвета Нацполиции, снабжены светодиодными проблесковыми маячками и другим спецоборудованием. Цена одного автомобиля – 372 тыс. грн, вся партия обошлась в 149 млн грн.

Автомобили были доставлены в соответствии с прописанными в тендере строками, до 22 декабря 2017 года. Они представлены в комплектации Active и оснащены 1,6-л бензиновыми двигателями стандарта Евро-5 мощностью 110 л. с.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция Украины призывает водителей ограничить движение на собственном транспорте. В связи с непогодой на дорогах десяти областей ожидается гололедица. Ожидаются сильные снегопады и метели, поэтому просьба по возможности ограничьте передвижения на собственном транспорте.