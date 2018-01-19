12:59 19.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Население Украины сократилось на 180 тысяч человек - Госстат

За 11 месяцев прошедшего года численность населения Украины уменьшилась до 42 403 000 человек.

Население Украины сократилось на 180 тысяч человек - Госстат

При этом число умерших продолжает превышать количество рожденных. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики, опубликованном на сайте ведомства в пятницу, 19 января,

Согласно сообщению, таким образом, с января по ноябрь 2017 года численность населения Украины сократилась на 181 500 человек.

При этом на сто умерших приходится 64 новорожденных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, численность наличного населения Украины по состоянию на 1 ноября 2017 года составила 42 миллиона 418,2 тысяч человек. Такие данные во вторник, 19 декабря, опубликовала Государственной службы статистики Украины. Таким образом, по данным ведомства, за месяц численность населения страны сократилась на 16,6 тысяч человек.

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