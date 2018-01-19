08:19 19.01.2018 | Политика | Новости
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Мы не будем свергать руководство КНДР, - Фриланд

У мирового сообщества на сегодняшний день есть цель усмирить ядерные амбиции Северной Кореи. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд после министерской встречи по КНДР в Ванкувере.

Мы не будем свергать руководство КНДР, - Фриланд

По ее словам, сегодня мир не стремится совершить интервенцию в Северную Корею с целью свержения режима, единственно, чего мы хотим, так как стабильности и безопасности на Корейском полуострове. Канада готова первой начать диалог, если Пхеньян полностью откажется от разработки ядерного вооружения. 

На вопрос о возможности усиления санкций Фриланд ответила следующим образом: "КНДР не откажется от ядерной программы , мировое сообщество будет продолжать принимать необходимые меры, направленные на прекращение разработки ядерной программы".

Руководство страны называет новые санкции актом начала полномасштабной войны. КНДР и далее будет продолжать разработку ядерного оружия, дабы достичь необходимого баланса сил в мире и начать новый многополярный диалог ядерных государств, где будет место и для Северной Кореи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Трамп обвинил Россию в поддержке КНДР.

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