Мы не будем свергать руководство КНДР, - Фриланд

По ее словам, сегодня мир не стремится совершить интервенцию в Северную Корею с целью свержения режима, единственно, чего мы хотим, так как стабильности и безопасности на Корейском полуострове. Канада готова первой начать диалог, если Пхеньян полностью откажется от разработки ядерного вооружения.

На вопрос о возможности усиления санкций Фриланд ответила следующим образом: "КНДР не откажется от ядерной программы , мировое сообщество будет продолжать принимать необходимые меры, направленные на прекращение разработки ядерной программы".

Руководство страны называет новые санкции актом начала полномасштабной войны. КНДР и далее будет продолжать разработку ядерного оружия, дабы достичь необходимого баланса сил в мире и начать новый многополярный диалог ядерных государств, где будет место и для Северной Кореи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Трамп обвинил Россию в поддержке КНДР.