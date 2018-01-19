Кроссовки Adidas на год станут проездным в берлинском метро

Пять сотен выпущенных пар этих сникеров отличает вшитый в подошву проездной билет, который будет актуален до конца 2018 года не только для наземных и подземных поездов, но и для проезда на автобусах, трамваях и паромах столицы Германии. Кроссовки Адидас obuvka.net.ua под названием "EQT Support 93/Berlin" были разработаны совместно с Берлинским управлением транспорта к 90-летнему юбилею ведомства.

Новые мужские кроссовки Адидас, кроме проездного, с метрополитеном связывает и дизайн. Так, на их язычке размещено изображение талона, а сзади и по краям – вставки, по цвету идентичные обивке сидений в метро. Одна пара такой обуви в берлинских фирменных магазинах Adidas Originals обойдётся в 180 евро.

Найти варианты подешевле, да и более подходящие для нашего региона, поможет интернет-магазин Adidas. В большом ассортименте брендовой обуви для всей семьи и на любой сезон представлены такие популярные модели, как Аdidas Yeezy Boost, Adidas Hamburg, Adidas Porsche Design, Адидас Нео и другие. Как и прежде, в тренде универсальные кроссовки Адидас Суперстар и Адидас Стэн Смит, которые давно перешли из разряда спортивной моды в уличную.

Для каждого вида спорта у немецкой фирмы есть свои коллекции. Обувь Адидас отличается высоким качеством, обусловленным использованием современных технологий. Кроссовки производятся с учётом анатомических особенностей стопы, поэтому препятствуют развитию плоскостопия и защищают от прочих деформаций и повреждений во время тренировок.

Танкетка – актуальная модная тенденция на все времена – добралась и до кроссовок. И здесь немецкий бренд остаётся в тренде. При создании женских кроссовок Адидас на танкетке дизайнеры вдохновились баскетбольными моделями. В результате получилась удобная обувь, которая визуально удлиняет ноги.

Мужчины же предпочитают стильные и универсальные кроссовки Адидас Порше и Адидас Изи Буст. Первые идеально подойдут для автолюбителей, а вторые хорошо будут смотреться с любым городским образом.

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