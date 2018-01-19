Кличко вместе с главами районов Киева искупался в Днепре - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба мэра на своей странице в Facebook.

Как отмечается, нырнуть в Крещенскую воду предложил стал сам Виталий. По этому поводу, мэр города пошутил, что в следующем году те, кто будут плохо работать, могут не сразу вынырнуть.

"Сегодня большой христианский праздник, и я хочу поздравить всех с Крещением. Пусть иорданская вода помогает нам закалиться и оздоровиться, заряжает светлыми мыслями и настоящей верой - в Бога, в Украину и в наше дело!" – отметил он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", праздничные богослужения и освящение воды состоятся по всей территории страны в более чем 11,8 тысяч храмов и на 1,3 тысячах водоемов. Ожидается, что участие в мероприятиях примут более 2,7 миллионов человек.