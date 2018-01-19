Кабмин компенсировал затраты на технику украинским фермерам

Сообщается, что в прошлом году более 1200 фермерских хозяйства приобрели технику на сумму в 134 056 гривен. Всего было закуплено около трех тыс аграрной техники. Больше всего закупили фермеры Киевской (980 единиц), Запорожской (190 единиц), Хмельницкой (187 единиц), И Одесской (177 единиц) областей. Деньги шли не только на покупку новой, но и ремонт устаревшей, ранее не использовавшейся техники.

Более 50 процентов сумму возврата правительства была передана Одесской, Запорожской, Луганской и Николаевской областей. В 2018 году правительство запланировало масштабную программу финансирования украинской аграрной промышленности в размере двух млрд гривен, из них около 15 процентов будет выделено на модернизацию фермерских предприятий и закупке новой техники.

Как сообщалось в "УРА-Информ", украинские хозяйственники за прошлый год получили почти 18 млрд долларов в результате экпорта аграрной продукции, последний раз такая доходность была продемонстрирована в 2012 году, тогда было получено от экспорта 17,9 млрд долларов.