04:00 19.01.2018 | Общество | Новости
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Япония запустила ракету Epsilon со спутником наблюдения

Запуск ракеты-носителя Epsilon в Японии прошел успешно, которая была оснащена спутником ASNARO-2 предназначенным для наблюдения за поверхностью Земли. Об этом сообщает издание Коммерсант.

Япония запустила ракету Epsilon со спутником наблюдения

Примечательно, что для страны это уже третий пуск ракеты-носителя Epsilon. Предыдущий запуск проводился в 2016 году. С тех пор был усовершенствован механизм отделения спутников, его сделали более надежным.

Отмечается, что ракета Epsilon оснащена приборами с функцией искусственного интеллекта, за счет чего проверка и контроль ее готовности к запуску происходят автоматически и почти не требуют участия человека.

Спутник ASNARO-2 способен разглядеть и передать изображение предметов размером в 1 м в условиях темноты и тумана. Его можно использовать при стихийных бедствиях.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Совет Безопасности ООН ввел новые санкции против Северной Кореи из-за нового проведения испытаний баллистических ракет. Последние испытание межконтинентальных баллистических ракет поставило точку в терпении мирового сообщества, все 15-ть членов совета безопасности большинством голосов проголосовали за продолжение старого пакета санкций на ограничение поставок нефти, газа и текстиля.

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