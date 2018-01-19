Для отбеливания своей репутации Насиров стал финансировать "Обоз ТВ" Бродского

"Обоз ТВ" – это новое структурное подразделение холдинга "Обозреватель", владельцем которого является давний партнер Насирова, бизнесмен Михаил Бродский.Как сообщают СМИ, Бродский и Насиров пересекались в 2016 г., когда Насиров, будучи главой ГФС, активно участвовал в кампании против "БРСМ-Нафты". Так, в ноябре 2016 г. ГФС закрыла 60 из 180 АЗС БРСМ. Действия силовиков "вынудили" Эдуарда Ставицкого (которого считают владельцем БРСМ) поставить во главе компании брата Бродского - Евгения, чтобы "решить" вопрос с фискалами. Как результат, с тех пор в ГФС "забыли" о деятельности "БРСМ-Нафты".

Помимо "Обоз ТВ", у Насирова есть планы по финансированию и других изданий. "Насиров намерен выкупить еще несколько СМИ, для создания лояльных настроений в обществе, после своей отставки, - сказал источник издания. - Деньги, за которые Насиров хочет купить медиа, взяты с откатов Онищенко". (Александр Онищенко, - беглый экс-нардеп от групы "Воля народа". Следствие считает, что Насиров в течение 2015-2016 годов, действуя в интересах Онищенко, лично принял ряд незаконных решений о рассрочке налогового долга и обязательств. Эти решения были приняты им при отсутствии надлежащего обоснования и законных оснований, что нанесло государству ущерб в размере около 2 млрд грн. - ред.)

Напомним, 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал главе Государственной фискальной службы Роману Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой внесения 100 млн гривен залога. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение суда первой инстанции. Вскоре жена Насирова внесла за него залог, и вечером 16 марта он вышел из СИЗО.

В августе стало известно, что суд наложил арест на все имущество Насирова, включая имеющуюся в госреестре недвижимость.