Боевики два раза в четверг нарушали режим тишины, один военнослужащий ранен - ВИДЕО

При этом один военнослужащий получил ранение во время проведения инженерных работ.

Противник, уже традиционно, активизировался в темное время суток. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в обоих случаях нарушения режима тишины со стороны противника украинские военные огонь не открывали.

Вместе с тем на Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов по опорных пунктам ВСУ вблизи населенного пункта Счастье. Также из миномета 120-мм калибра были обстреляны позиции в районе Луганского.

Тут при проведении инженерных работ на Донецком направлении получил боевое травмирование один военнослужащий ВСУ. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное

Напомним, незаконные вооруженные формирования продолжают несоблюдение режима прекращения огня на время новогодних и рождественских праздников, срывая договоренности Трехсторонней контактной группы, и обстреливают из запрещенного минскими соглашениями вооружения позиции ВСУ.