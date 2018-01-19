08:59 19.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики два раза в четверг нарушали режим тишины, один военнослужащий ранен - ВИДЕО

Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, четверга, 19 января, боевики все же два раза открывали огонь по нашим позициям.

Боевики два раза в четверг нарушали режим тишины, один военнослужащий ранен - ВИДЕО

При этом один военнослужащий получил ранение во время проведения инженерных работ.

Противник, уже традиционно, активизировался в темное время суток. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в обоих случаях нарушения режима тишины со стороны противника украинские военные огонь не открывали.

Вместе с тем на Луганском направлении боевики вели огонь из 82-мм минометов по опорных пунктам ВСУ вблизи населенного пункта Счастье. Также из миномета 120-мм калибра были обстреляны позиции в районе Луганского.

Тут при проведении инженерных работ на Донецком направлении получил боевое травмирование один военнослужащий ВСУ. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное

Напомним, незаконные вооруженные формирования продолжают несоблюдение режима прекращения огня на время новогодних и рождественских праздников, срывая договоренности Трехсторонней контактной группы, и обстреливают из запрещенного минскими соглашениями вооружения позиции ВСУ.

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