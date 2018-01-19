Боевики два раза в четверг нарушали режим тишины, один военнослужащий ранен - ВИДЕО
Несмотря на взаимное соблюдение режима прекращения огня на протяжении всего вчерашнего дня, четверга, 19 января, боевики все же два раза открывали огонь по нашим позициям.
При этом один военнослужащий получил ранение во время проведения инженерных работ.
Противник, уже традиционно, активизировался в темное время суток. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба антитеррористической операции, в обоих случаях нарушения режима тишины со стороны противника украинские военные огонь не открывали.
Тут при проведении инженерных работ на Донецком направлении получил боевое травмирование один военнослужащий ВСУ. Его оперативно доставили в военный госпиталь и оказали необходимую медицинскую помощь. Жизни украинского воина ничто не угрожает. Военные медики характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное
Напомним, незаконные вооруженные формирования продолжают несоблюдение режима прекращения огня на время новогодних и рождественских праздников, срывая договоренности Трехсторонней контактной группы, и обстреливают из запрещенного минскими соглашениями вооружения позиции ВСУ.