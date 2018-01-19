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Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Ноздровской

Апелляционный суд Киевской области в четверг, 18 января, оставил под стражей Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве юриста Ирины Ноздровской.

Апелляционный суд оставил под арестом подозреваемого в убийстве Ноздровской

Сегодня на заседании апелляционная инстанция оставила в силе решение Вышгородского районного суда Киевской области от 9 января об избрании подозреваемому соответствующей меры пресечения. Таким образом, Россошанский будет находится под арестом до 8 марта 2018 года.

При этом апелляция была подана адвокатами семьи Ноздровской, которые просили суд сменить меру пресечения Россошанскому на домашний арест.

Напомним, представители потерпевших считают, что следствие не предоставило достаточно доказательств, которые позволяют убедиться в вине Россошанского.

Как сообщал УРА-Информ, Ноздровская, проживавшая в селе Демидов Вышгородского района Киевской области, была найдена мертвой в реке 1 января 2018 года. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства.

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