Американцы увидели украинский самолет в одном из своих сериалов

Научно-исследовательский сериал Mega Machines выпустил новую серию под названием The World's Strongest Plane, которая была полностью посвящена украинскому самолету Ан 124-100 "Руслан" и процессу его производства.

В частности, создатели программы были поражены возможностью "Руслана" перевезти три вертолета Apache. Часть сьемок проходила на объекте предприятия, часть на территории "Авиалинии Антонова". Ведущий передачи отметил, что не сегодняшний день подобный самолет является наибольшим среди всех транспортных и грузовых летательных средств, его двигатели равны мощности несколька десятков знаменитых американских истребителей F16.

Большое количество космических компаний делает заказы на производство некоторых частей двигателя именно на предприятии "Антонова".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Кабмин решил ликвидировать концерн " Антонов".