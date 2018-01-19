В Измаиле практически полностью восстановили подачу света, воды и тепла, – ГосЧС

На данный момент спасатели возобновили ​​работу 18 котельных. Осталось отремонтировать - одну.

Об этом в пятницу, 19 января, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По данным ведомства в городе Арциз Одесской области также возобновили работу районной больницы и водоканала, которые оказались без света в результате непогоды.

Около десяти часов утра восстановлено электроснабжение центральной районной больницы с помощью дизель-генератора.

Еще один дизель-генератор направили для горводоканала Арциза, чтобы восстановить подачу воды в жилые дома, – говорится в сообщении.

В ГосЧС таже отметили, что 18 января в результате снегопада со шквальным ветром большая часть города Арциз осталась без электроснабжения. Из-за отсутствия электроэнергии в районной больнице Арциза не проводились хирургические операции, а также была ограничена работа других отделений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 января Измаил оказался обесточенным из-за непогоды. Позже в Одесской ОГА отмечали, что в Измаиле частично восстановили электроснабжение объектов медико-социальной инфраструктуры.

Также сообщалось, что 18 января, в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, порывы ветра) произошло обесточивание 737 населенных пунктов в 10 областях Украины.