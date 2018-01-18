22:15 18.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине непогода обесточила 763 населенных пункта в восьми областях, - ГосЧС

По состоянию на девять часов вечера четверга, 18 января, в Украине из-за непогоды обесточены 763 населенных пункта в восьми областях.

В Украине непогода обесточила 763 населенных пункта в восьми областях, - ГосЧС

Спасатели продолжают работы по восстановлению электроснабжения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, сейчас наблюдается сильный снег в Черкасской и Черниговской областях, умеренный снег в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Сумской областях и городе Киеве.

Снег с дождем идет в Кировоградской, Одесской и Полтавской областях, дождь в Николаевской и Херсонской областях. На остальной территории без осадков.

Кроме того, спасатели отмечают, что движение на автомобильных дорогах страны сейчас обеспечено, пробок нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро четверга, 18 января, из-за сложных погодных условий в пяти областях люди остались без света. Ночью в 63 населенных пункта в результате снегопада и порывов ветра сработала система защиты линий электропередач.

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