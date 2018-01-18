13:35 18.01.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100184444:nastya

В Португалии опубликовали карту Украины без Крыма

Туристическая компания Португалии Viseu Now обнародовала карту Европы и Украины без Крыма. Об этом сообщило посольство Украины в Португалии в микроблоге Twitter.

В Португалии опубликовали карту Украины без Крыма

Как стало известно, такая карта появилась в репортаже "Украинское Рождество" в Визеу. В связи с этим посол Украины в Португалии Инна Огнивец уже обратилась с открытым письмом в редакцию Viseu Now.

Также в письме посольство опубликовало текст обращения дипломата в редакцию портала Viseu Now. "Крым – это неотъемлемая часть Украины", – отмечается в сообщении дипломатического ведомства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",  на административной карте Польши появились семь новых городов. Как сообщает МВД Польши, получение статуса города означает изменение имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов.

Поделиться
Читайте также:
 
В ДНР раскритиковали закон о Донбассе В Одесской области из-за непогоды остановлено движение пассажирского транспорта В принятом закон о Донбассе минские соглашения не упоминаются, - Винник В Сети попытаются остановить смертельно опасный флешмоб
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив