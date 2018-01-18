В Португалии опубликовали карту Украины без Крыма

Как стало известно, такая карта появилась в репортаже "Украинское Рождество" в Визеу. В связи с этим посол Украины в Португалии Инна Огнивец уже обратилась с открытым письмом в редакцию Viseu Now.

Также в письме посольство опубликовало текст обращения дипломата в редакцию портала Viseu Now. "Крым – это неотъемлемая часть Украины", – отмечается в сообщении дипломатического ведомства.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на административной карте Польши появились семь новых городов. Как сообщает МВД Польши, получение статуса города означает изменение имиджа и больший престиж для населенного пункта. Это может принести значительную пользу с точки зрения инвестиционной привлекательности, а также возможности получения фондов, связанных с развитием городов.